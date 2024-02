The Voice 2024 - Les coachs ouvrent la saison avec "je dis aime" de M

Quelle ouverture de saison ! Nos 4 coachs ouvrent le bal des auditions à l'aveugle avec une reprise de M alias Matthieu Chedid "Je dis aime". Vianney, à la guitare. Zazie et Mika au piano et Oli à la trompette. Et c'est magnifique !

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli