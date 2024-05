The Voice 2024 - Les finalistes chantent 'Allumer le feu" de Johnny Hallyday (Finale)

Cette année, les Talents vont partir à la rencontre du public avec une tournée d’été The Voice qui réunira sur scène les finalistes de cette saison en cours mais aussi des talents emblématiques d’autres saisons comme Olympe, Dominique Magloire, Aurélien Vivos, Will Barber ou encore Flo Malley et bien d’autres. Un show musical 100% live qui sera aussi marqué par la présence de Bruno Berbères qui organisera un grand casting lors de chaque étape de cette tournée estivale, une chance unique pour les artistes de tenter leur chance sur la scène de The Voice la saison prochaine. EXTRAIT de La finale de The Voice du 25 mai 2024.The Voice, tous les samedis sur TF1 et TF1+