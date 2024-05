The Voice 2024 - Les premières images de la demi-finale

On connait désormais l'affiche de la demi-finale de la saison : ils sont huit talents. Alphonse et Lize chez Zazie. Gabriel Lobao et Clément chez Mika. Baptiste Sartoria et Odem chez Vianney et Iris et Adnaé chez Bigflo et Oli. Qui de ces huit talents participeront à la grande finale de The Voice ? Rendez-vous samedi prochain. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+