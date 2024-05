The Voice 2024 - Les premières images des super cross battles

Les cross battles touchent à leur fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour les super cross battles. Cinq talents dans l'équipe de Mika. Quatre talents pour Bigflo et Oli et Vianney. Et trois talents pour Zazie. Qui va gagner son ticket pour les demi-finales ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+