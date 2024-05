The Voice 2024 - Lillian chante "Et maintenant" de Gilbert Bécaud (Cross Battle)

Nouvelle cross battle ce soir. Elle oppose Lillian de la Team Mika à Ugo Cicoletta de la Team Bigflo et Oli. On se souvient de l'OVNI Lillian. 17 ans, fans de chansons d'un autre temps, il aime et il vit dans cette nostalgie chaleureuse. Ce soir, il a décidé de chanter une chanson "récente", un titre que les moins de vingt ans ne doivent pas connaître : "Et maintenant" de Gilbert Bécaud. Réussira-t-il à plaire au public ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+