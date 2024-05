The Voice 2024 - Lillian face à Ugo Cicoletta : qui remporte la cross battle ?

Lillian face à Ugo Cicoletta. Mika face à Bigflo et Oli. Une cross battle étonnante. Deux jeunes talents et deux approches différentes de la chanson. Qui de Lillian, le crooner ou Ugo Cicoletta, le rappeur, le public va-t-il choisir ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+