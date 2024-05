The Voice 2024 - Lize, Alphonse et Zazie chantent "J'envoie valser" (Demi-finale)

Troisième équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Zazie. Après Lize qui a interprété "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman, et Alphonse, avec sa reprise du titre de Charles Aznavour "je m'voyais déjà", On retrouve le trio Lize, Alphonse et Zazie. Ensemble, ils vont interpréter un titre de Zazie : "J'envoie Valser". Qui de Lize ou Alphonse va gagner sa place en finale ?

