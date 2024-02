The Voice 2024 - Lize, cette voix qui va hypnotiser

Lize quitte le foyer familial à 17 ans et se débrouille seule depuis 8 ans pour pouvoir vivre de son art. Entre ses petits boulots : usine, garde d’enfant, recruteuse donateur, modèle de peinture et spectacle de rue, elle se donne les moyens de vivre de la musique. Faire the Voice serait un sacré coup de pouce. Musicienne dans un groupe, elle cherche à construire sa carrière en solo depuis toujours.