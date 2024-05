The Voice 2024 - Lize chante "I love you" de Yseult (Cross battle)

Nouvelle cross battle ce soir. Elle oppose Lize de la Team Zazie à Mewhy de la Team Mika. On se souvient tous de la prestation de Lize. Une voix hypnotique qui avait séduit les coachs durant les auditions à l'avegule. Ce soir, elle va chanter un titre fort de Yseult : "I love you". Va-t-elle remporter sa cross battle face à Mewhy ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

