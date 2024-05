The Voice 2024 - Lize chante "Je t'aime" de Lara Fabian (Super Cross-Battles)

La sixième super cross battle de la soirée oppose deux talents impressionnants : Mia de la Team Mika à Lize de la Team Zazie. Deux univers, deux registres, deux voix résolument différentes. Au fil de la saison, Lize s'est révélée. De petite voix fragile, Lize n'a fait qu'impressionner les coachs. On se souvient tous de sa reprise de "I love you" d'Yseult, lors des cross battles. Ce soir, Lize s'attaque à un monument de la chanson française : "Je t'aime" de Lara Fabian. Réussira-t-elle à séduire le public ainsi que Jenifer, coach emblématique de The Voice. Elle fait son grand retour dans le fauteuil de super coach. Son vote constituera 10% des voix du résultat final. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

