The Voice 2024 - Louise chante "Hymne à L'amour" d'Édith Piaf

Louise chante "Hymne à L'amour" d'Édith Piaf. Louise s’est mise à chanter à l’âge de 12 ans à la perte de sa maman. Les souvenirs les plus clairs qu’elle a conservés sont ceux où sa maman chantait, elle a donc décidé de se mettre au chant en souvenir de sa maman et pour se reconnecter à elle. Elle a depuis quelques mois accueilli la naissance de son premier fils Andy, qui est sa nouvelle priorité. Elle avait arrêté la musique pour accoucher de son fils mais maintenant qu’il est né, elle retourne pleinement vers la musique. Aujourd’hui elle vient faire The Voice pour tenir une promesse faite à sa maman.. Après la pluie, le beau temps et cette année est peut être la bonne pour que les rayons de soleil traversent les nuages.

