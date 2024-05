The Voice 2024 - Maeva chante "Tatoo" de Lewis Capaldi (Cross Battle)

Pour cette nouvelle cross battle, Zazie a décidé de défier Vianney. On retrouve d'un côté Julien Kela et de l'autre Maeva. Maeva est un talent surprenant. Podologue dans la vie, elle se dévoile lorsqu'elle est sur scène. Une voix puissante et un talent d'interprétation impeccable, Maeva a choisi de chanter, ce soir, le titre de Loreen, la gagnante de l'Eurovision en 2023 : "Tatoo". Va-t-elle séduire le public ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

