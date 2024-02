The Voice 2024 - Magique ! Le free style de Oli

Respect ! Quand BigFlo demande à son frère Oli de faire un freestyle. Voilà ce que cela donne. Il faut dire que les deux rappeurs veulent à tout prix séduire Mickaël Jinimy et le convaincre de rejoindre leur équipe.

