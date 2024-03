The Voice 2024 - Manon chante "Je suis grande " de Lynda Lemay

Manon chante "Je suis grande " de Lynda Lemay. Manon a les pieds sur terre. Elle a assuré ses études pour avoir un plan B, mais suit aujourd’hui des cours au conservatoire pour vivre sa passion pour la musique, certainement inspirée par un papa ancien chanteur d’opéra. Pour elle, The Voice est un rêve de gamine, le programme qu’elle ne ratait pas à la télé. Aujourd’hui, elle se sent prête et elle a envie de confronter la réalité à son idéalisation du métier de chanteuse. Elle ne se considère pas comme une grande voix mais pense avoir un atout : l’interprétation. C’est la raison pour laquelle, les textes sont très importants dans ce qu’elle aime et écoute. Elle cherche avant tout à faire passer des émotions. Elle aime Mika pour sa folie. En manquerait-elle elle-même ? A-t-elle peut être envie de se « lâcher un peu » comme le personnage du texte de la chanson de Lynda Lemay qui rêve d’un peu plus de folie dans sa vie et qu’elle souhaite chanter aux auditions à l’aveugle.

