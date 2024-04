The Voice 2024 - Manon et Adnaé chantent "Cécile, ma fille" de Claude Nougaro (Battle)

Ce soir, pour cette dernière soirée des battles de la saison, Manon et Adnaé chantent "Cécile, ma fille" de Claude Nougaro. Les deux talents de la Team Bigflo et Oli ont pu travailler leur titre avec Nej en coaching. Qui de Manon ou Adnaé gagnera sa place pour les cross-battles ?

