The Voice 2024 - Manuela chante "Eternel" de Hatik (Cross battle)

Quatrième cross battle de la soirée. Elle oppose Manuela de la Team Bigflo et Oli à Carla de la Team Vianney. Souvenez-vous, lors des battles, Manuela n'avait pas gagné face à Flora dans la Team Mika, mais tous les autres coachs avaient voulu la sauver. Manuela avait fait le choix de cœur, Toulouse et Bigflo et Oli, la ville de sa maman. Ce soir, Manuela a fait le choix de chanter un titre de Hatik : "Eternel". Un choix payant ? La réponse. The Voice, tous les samedis à21h15 sur TF11 et TF1+

