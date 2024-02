The Voice 2024 - Manuela chante "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel

Manuela interprète ce soir "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Manuela est une jeune étudiante, qui contre vents et marées a décidé d’être chanteuse. Cette fille autodidacte qui se revendique des plus normales, pas sûre de son physique, mais opiniâtre, prend sur scène une revanche en se transformant en la personne assurée qu’elle n’est pas dans la vie. Enfin elle se sent exister ! Une voix incroyable qui va forcément séduire un ou plusieurs coachs.

