The Voice 2024 - Manuela est le deuxième talent de la saison à être dévoilé. Et sa voix va vous transpercer

Elle s'appelle Manuela. une jeune fille super, pleine d'énergie qui n'a qu'une passion : chanter. Pourtant, autour d'elle, les gens ne l'ont pas beaucoup encouragée. "Ben tant pis, je sors de ma cambrousse et je me présenterai comme ça". Manuela possède une voix sibylline et un timbre qui vous transperce le coeur. Ecoutez sa version de : "Quand on a que l'amour" de Jacques Brel. Une interprétation parfaite et 4 fauteuils de coachs retournés. Un sans faute qui mérite bien un trop plein d'émotions.