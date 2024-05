The Voice 2024 - Marco Léna chante "Bohemian Rhapsody" de Queen (Cross Battles)

Dernière cross battle de la soirée. Elle oppose Marco Léna de la Team Vianney à Rhéa de la Team Bigflo et Oli. Marco Léna a décidé de choisir un des titres les plus difficiles du répertoire pop : "Bohemian Rapsody" du groupe Queen. Une prise de risque payante ? Qui de Marco Léna ou Rhéa gagnera sa place pour la soirée de super cross battles ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Vianney