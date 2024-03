The Voice 2024 - Marie Flamme chante "Sacrifice", un chant viking

Marie Flamme chante " Sacrifice", un chant viking. Marie Flamme est une passionnée de musique et de chant mais pas seulement. Après avoir chanté dans des chorales, à l’église, pris des cours de violoncelle et même un passage dans un groupe de métal, elle se passionne pour les chants médiévaux car c'est une grande fan d'histoire, de légendes et mythologies. Ce qui nous amène à son autre passion : les sirènes. Une passion qu'elle assouvit en faisant des spectacles en mer et en aquarium dans un costume de sirène, aidée par son compagnon qu'elle a rencontrée en suivant ses cours d'apnée. A côté de ça, car elle ne vit pas encore totalement de la musique, elle travaille à mi-temps dans une boulangerie, ce qui fait d'elle une boulangère-sirène ! Cela dit, elle va laisser la sirène à l'aquarium et viendra nous présenter un chant traditionnel, issu d'une autre de ses passions : les vikings. Le titre est d'ailleurs inspiré de la célèbre série Les Vikings.

