The Voice 2024 - Mia chante "Hit the road Jack" de Ray Charles (Cross Battles)

La première cross battle de la soirée oppose Mia de la Team Mika à Arthur de la Team Bigflo et Oli. La première à s'élancer est Mia. Elle avait fait se retourner les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise de The Weeknd: "Call of my name". L'artiste à l'éventail va interpréter un titre de Ray Charles : "Hit the road Jack". Qui de Mia ou Arthur va remporter cette première cross battle ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

