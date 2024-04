The Voice 2024 - Mia et Anthony Isle chantent "Say say say" de Michael Jackson et Paul McCartney (Battle)

Deux nouveaux talents de la Team Mika. Mia et Anthony Isle. Ils vont chanter un titre du duo Michael Jackson et Paul McCartney : "Say, say, say". Mia avait fait se retourner les 4 fauteuils lors des auditions à l'aveugle avec "Call out my name" de The Weeknd. Anthony Isle avait mis le feu au plateau lors de la dernière soirée des auditions avec un titre de Big Soul. Qui remportera cette battle dans l'équipe de Mika ? Mia ou Anthony Isle ?

