The Voice 2024 - Mickaël Jiminy chante "Leave me alone" de NF

Mickaël Jiminy chante "Leave me alone" de NF. Après des études de langue qui lui permettent aujourd’hui d’avoir un bon accent anglais et une activité de coach sportif, Mickael se lance maintenant dans des cours de musique au Dalida institute. Il a commencé à chanter dans des karaokés puis avec son groupe de rock dans des petits bars. Puis sa voix a mué et il s’est aperçu pendant le confinement que son style de prédilection était le rap. Il s’est mis alors à travailler son flow en imitant surtout ses idoles, comme il le reconnait lui-même. Etant né en 2001, il a grandi avec The Voice et a décidé cette année de s’inscrire aux castings, pour savoir ce qu’il vaut et si la musique est faite pour lui, au-delà de son envie d’apprendre et de progresser. Et peut-être parvenir son style ? Arrêter « d’imiter » ?