The Voice 2024 - Morpho chante "Un homme heureux" de William Sheller (Cross battle)

Première cross battle de la soirée, Gabriel Lobao de la Team Mika face à Morpho de la Team Zazie. Talent Emblématique de la Team Zazie, Morpho avait gagné sa place avec sa battle face à Clément sur un titre de Keane : "Somewhere only we know". Ce soir, il va chanter un titre de William Sheller : "Un homme heureux". Qui de Gabriel Lobao ou Morpho va gagner sa cross battle ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

