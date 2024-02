The Voice 2024 - Ninon Chante "Flash" de Maëlle

Ninon Chante "Flash" de Maëlle. Après des années éprouvantes en médecine elle se réoriente en dentaire et retrouve le temps de se consacrer à sa passion : La musique. C’est sa maman qui lui a donné le goût du chant et qui l’a poussée à prendre des cours. La musique c’est en famille : parents, frangins, cousins, cousines. Ambiance garantie pour les réunions de famille !

