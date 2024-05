The Voice 2024 - Noah chante "Beggin" de Madcon (Cross Battles)

Avant-dernière cross battle de la soirée. Elle oppose Noah à Clément. La Team Vianney face à la Team Mika. Noah est le premier à s'élancer. Il interprète un titre de Madcon : "Beggin". Souvenez-vous ! Noah est un warrior. Après 7 années de refus, il réalise enfin son rêve en accédant aux auditions à l'aveugle. Vianney croit en son talent. Il l'a choisi lors des battles. Mais ce soir, seul le public vote. Sera-t-il du même avis que Vianney ? Qui de Noah ou Clément se qualifiera pour les super cross battles ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

