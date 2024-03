The Voice 2024 - Noah chante "Peurs" de Slimane

Noah chante "Peurs" de Slimane. Noah est un acharné de la musique. Il tente le casting de The Voice depuis 7 ans. Il n’a jamais lâché. Tous les ans, il est au rendez-vous. Après 7 ans d’effort, c’est enfin la consécration. Il aimerait montrer à tous qu’on peut croire en ses rêves si on se donne les moyens. Il a chanté tous les jours sans relâche. Arriver sur The Voice c’est également prouver à son entourage qu’il a vraiment sa place dans la musique.

