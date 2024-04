The Voice 2024 - Noah et Patxi Eli chantent "Casting" de Christophe Maé (Battle)

Dernière battle de la saison pour la Team Vianney. Elle oppose : Noah à Patxi Eli. Leur chanson : "Casting" de Christophe Maé. Une chanson que les fans de The Voice connaissent bien tant les paroles reflètent parfaitement le parcours de ses apprentis chanteurs. Qui de Noah ou patxi Eli gagnera sa battle et poursuivra l'aventure The Voice ?

En savoir plus sur Vianney