The Voice 2024 - Odem chante "Habibi" de Tamino

Odem chante "Habibi" de Tamino. Odem n'est pas un inconnu. Il y a sept ans, Odem n’avait pas passé les auditions à l’aveugle et était rentré chez lui à Marseille, le cœur meurtri, traumatisé. Plus déterminé que jamais, Odem est un autre homme : il a muri, pris des cours de chant et a travaillé comme un acharné pour être à la hauteur cette année

