The Voice 2024 - Odem chante "Le chanteur" de Daniel Balavoine (Cross battle)

Troisième cross battle de la soirée. Elle oppose Odem de la Team Vianney face à Satheene de la Team Bigflo et Oli. Deux voix puissantes et des titres porteurs. Ce soir, Odem va interpréter un titre de Daniel Balavoine : "Le chanteur". Le parcours d'Odem est impressionnant. Recalé de The Voice en 2017, Odem a travaillé... Beaucoup. Aujourd'hui, il est prêt. Va-t-il séduire le public ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

