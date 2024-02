The Voice 2024 - Okali chante "Hey now" de London Grammar

Okali chante "Hey now" de London Grammar. Originaire du Cameroun, Okali vient en France pour raison de santé à 13 ans. Seule, amputée d’une jambe, en chimio pendant 3 ans, elle découvre l’art à la télé et plonge dedans. Elle fait les Beaux-Arts puis rencontre son mari qui l’encourage à développer toute sa créativité. Elle chante, fais des films, peint, sculpte, fait ses vêtements. A 38 ans, avec son mari, ils créent le projet OKALI, qui était son nom camerounais : elle s’épanouit et va tout faire pour que les sièges se retournent !

