The Voice 2024 - Olema chante "I love you" de Billie Eilish (Cross Battle)

Avant-dernière cross battle de la soirée et de la saison, Oléma face à Déborah. La team Mika face à la Team Zazie. Oléma, la valeur sûre de Mika va interpréter un titre magnifique de Billie Eilish : "I love you". Une déclaration d'amour qui saura toucher le public ? La réponse. The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

