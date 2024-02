The Voice 2024 - Oléma chante "Mad World" de Gary Jules

Oléma interprète, ce soir, "Mad World" de Gary Jules. Autodidacte, Ovni, Marlene Donkeng Compo, ingénieure industrielle d’origine camerounaise, a pris la décision cette année de quitter l’entreprise dans laquelle elle travaille depuis 4 ans, pour se consacrer à la musique. Voix très singulière, haut perchée, de rossignol : on est suspendu à ses cordes vocales, on a peur, mais elle retombe toujours sur ses pattes !! Convaincue qu’elle va faire carrière, elle est très déterminée et a déjà l’étoffe d’une star !

