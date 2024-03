The Voice 2024 - Oli et Vianney reprennent " il faudrait plus qu'une chanson"

Vianney et Oli profitent d'une pause forcée (L'un des fauteuil est coincé) pour improviser sur un titre de Bigflo et Oli : "Il faudrait plus qu'une chanson". Joli moment à partager.

