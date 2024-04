The Voice 2024 - Orange chante "All along the watchtower" de Jimi Hendrix

Orange, de son vrai nom Tommy, est un auteur, compositeur et interprète né le 24 juin 2003 et est basé à Paris. Né d’une fusion Franco-Brésilienne, c’est à la musique Anglophone qu'Orange reste fidèle. Une ouverture d’esprit qui lui permettra d’écrire et chanter à la fois en français comme en anglais dès ses 17 ans. À la voix éraillée, au style alternatif et à l’attitude nonchalante, Orange propose un univers indie rock, entre l’électropop et le rock alternatif. Il se passionne pour la scène à l’âge de 18 ans, et expérimente sur tous les terrains, du Point Éphémère jusqu’au théâtre Mogador en passant par les couloirs du métro.

