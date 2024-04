The Voice 2024 - Orange chante "En rouge et noir" de Jeanne Mas (Cross Battles)

La quatrième cross battle de la soirée oppose Orange de la Team Mika à Baptiste Sartoria de la Team Vianney. Le premier à s'élancer est Orange avec une reprise très rock de : "En rouge et noir" de Jeanne Mas. Deux styles, Deux ambiances. Qui d'orange ou Baptiste Sartoria, le public va-t-il choisir ? The Voice, tous les samedis à 21h15 sur TF1 et TF1+

