The Voice 2024 - Patxi Eli chante "Sex on fire" de Kings of Leon

Basque passionné de sport et promis à une carrière de gymnaste, Patxi voit ses rêves s’envoler à 18 ans à cause d’une opération du cœur. Il se réfugie alors dans la musique pour lui permettre d’exprimer ses émotions. Il fait The Voice à 33 ans suite à une rupture amoureuse et le voit un peu comme sa dernière chance d’arriver à vivre de la musique.

En savoir plus sur Vianney

