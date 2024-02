The Voice 2024 - Prime du 10 février 2024 - Partie 1

The Voice" est une grande famille qui a l’immense plaisir de retrouver cette année son coach historique et emblématique : Mika. Mika pourra faire parler son expérience, pour tenter de décrocher un troisième trophée. Fin stratège et compétiteur hors pair, il sera à coup sûr surveillé de près par les autres coachs. Mika va retrouver à ses côtés une autre coach emblématique, son amie Zazie. Zazie a remporté la dernière saison avec son talent Aurélien Vivos. Son expérience fait d’elle une coach redoutable, avec déjà trois trophées à son actif. Vianney qui enchaîne les succès, les tubes, les tournées, les collaborations et les albums avec singularité et naturel, revient pour sa quatrième saison dans le fauteuil rouge. Un coach exigeant, mais toujours très humain et à l’écoute de ses talents. Et enfin, "The Voice" est très fière d’accueillir pour la seconde fois consécutive le duo Bigflo & Oli. Avec leur bonne humeur contagieuse, Bigflo & Oli apportent un vent de folie sur le plateau. Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli, 5 coachs en forme olympique pour "The Voice" 2024 !

