The Voice 2024 - Prime du 11 février 2024 - La Suite

Pour la suite de cette première soirée, place au debrief. Nikos, accompagné de Vianney, Zazie, Mika et BigFlo et Oli reviennent sur ce premier prime fort en émotions

