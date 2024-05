The Voice 2024 - Prime du 11 mai 2024 - Partie 1

Parmi les 91 talents à avoir foulé le plateau des Auditions à l’Aveugle, seuls 16 sont encore en lice dans la compétition ! Après des Cross Battles chargées en émotion les coachs devront une fois de plus montrer leur talent de stratège en s’affrontant lors de l’ultime étape avant la grande demi-finale : les Super Cross Battles. À chaque duel, un coach choisit l’un de ses talents, et désigne un autre coach à affronter. Les deux talents se produisent tour à tour sur le plateau pour interpréter le titre de leur choix. Le public présent votera pour déterminer le gagnant.

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli