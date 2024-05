The Voice 2024 - Prime du 11 mai 2024 - Partie 2

Au départ de la compétition, ils étaient 91 à tenter l'aventure The Voice. Ce soir, ils ne sont plus que 16 à espérer gagner la compétition. Avec une nouveauté pour cette soirée. En effet, lors de ces Super Cross Battles, le public ne sera plus le seul à influencer le destin des talents. Jenifer, coach emblématique de "The Voice", fait son retour en tant que super-coach dans le fauteuil rouge. Elle aura ainsi le pouvoir de voter pour ses talents favoris, et son vote constituera 10% des voix du résultat final de chaque super cross battle. C’est un défi de taille pour nos coachs, car le vote de Jenifer peut tout faire basculer. Les coachs devront redoubler d’attention, et élaborer une stratégie infaillible afin de qualifier leurs talents pour la demi-finale ! Entre performances incontournables, surprises et émotions à vif, ne ratez pas les Super Cross Battle !

