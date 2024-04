The Voice 2024 - Prime du 13 avril 2024 - Partie 1

Deuxième soirée des battles de la saison pour nos coachs Mika, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli. Une étape délicate et difficile autant pour les talents que pour les coachs. En effet, après avoir choisi plusieurs talents lors des auditions à l'aveugle, il va falloir faire des adieux. Parfois déchirants. Dans la Team Mika, on retrouve Lillan face à Carla et Marie-Flamme face à Oléma. Dans la Team Vianney, on retrouve Gwendal White face à Julien Kela, Baptiste Sartoria face à Ethan et Anna face à Odem. Dans la Team Bigflo et Oli, on retrouve Arthur face à Doui, et Vernis Rouge face à Clément Serra.

