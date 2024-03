The Voice 2024 - Prime du 16 mars 2024 - Partie 1

Pour cette avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison, on retrouve Zazie, Mika, Vianney et Bigflo et Oli. Leur équipe prend, peu à peu, forme et le nombre de place se raréfie. Ce soir, 13 talents vont tout tenter de faire se retourner le fauteuil des coachs.

