The Voice 2024 - Prime du 17 février 2024 - Partie 1

"The Voice" est la scène où tous les artistes peuvent s'exprimer, partager leur art et briller. De 16 ou 72 ans, leur voix a sa place ici. Les générations se rejoignent pour partager leur amour de la musique et inspirer les uns les autres. "The Voice" est le reflet de la richesse des voix à travers le temps. Ce soir, découvrez Mia. Elle chante un titre de The Weeknd. Julia chante "Belle" de Lia Parente. Baptiste Sartoria interprète quant à lui "Mourir sur scène". Parmi les talents, vous trouverez une boulangère qui est spécialisée dans un univers musical qui n’a jamais été représenté sur la scène de "The Voice" et qui devrait surprendre les coachs et téléspectateurs. Mais également, une vendeuse en charcuterie sur les marchés, un pilote de ligne, un vigneron, un comptable, une coiffeuse ou encore un jeune homme qui travaille dans un EPHAD, une banquière, un entrepreneur en bâtiment, des retraités qui réalisent enfin leurs rêves musicaux…

