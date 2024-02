The Voice 2024 - Prime du 17 février 2024 - Partie 2

Deuxième soirée des auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison. On retrouve nos coachs Mika, Zazie, Vianney et Bigflo et Oli et de nouveaux talents. Oléma, Lize, Baptiste Sartoria, Marco Léna, Sahteene, Mickael Jiminy ou encore Victoire Solveig vont tenter leur chance.

