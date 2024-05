The Voice 2024 - Prime du 18 mai 2024 - Partie 1

Parmi les 91 talents à avoir foulé le plateau des Auditions à l’Aveugle, seuls 8 sont encore en lice dans la compétition. Cette semaine, tous ont pour objectif d’atteindre l’ultime étape : la Grande Finale en direct ! Faites place à une Demi-Finale haute en couleurs. Lors de cette étape, nos 8 talents restants vont pouvoir offrir aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles performances de haut vol pendant lesquelles ils vont montrer l'étendue de leur talent. Les coachs et leurs talents vont avoir l'honneur de chanter ensemble pour la première fois de l’aventure !

