The Voice 2024 - Prime du 18 mai 2024 - Partie 2

Au départ de la compétition, ils étaient 91 à venir défier les plus belles voix de France. Ce soir, ils ne sont plus que 8 à espérer remporter la Grande Finale. Nouveauté cette année : c’est le public et un jury de guests composé de 4 anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos qui voteront pour emmener un talent par équipe en finale. Le vote du public représentera 80% des voix et le vote du jury, 20% des voix. Un défi de taille pour nos 8 talents encore en lice. Entre performances incontournables, surprises et compétition : ne ratez pas la Demi-Finale de The Voice !

