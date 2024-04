The Voice 2024 - Prime du 20 avril 2024 - Partie 1

Dernière soirée des battles de la saison. On rappelle les règles. Les talents s’affronteront en duo sur une même chanson sur la scène de « The Voice ». À la fin de leur performance, leur coach aura la lourde tâche de n’en garder qu’un pour la suite de l’aventure. Qui va gagner sa place pour les cross-battles, la semaine prochaine ? Qui quittera l'aventure ce soir ?

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli