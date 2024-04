The Voice 2024 - Prime du 20 avril 2024 - Partie 2

Sandra face à Marco Léna, Mehwy face à Okali. Sahteene face à Chiara Santamaria. Manon face à Adnaé. Auna face à Hamid ou encore Noah face à Patxi Eli. Voici quelques-uns des duos épiques de cette dernière soirée des battles de la saison de The Voice. Qui va gagner sa place pour les cross-battles qui débutent semaine prochaine ? Qui verra son aventure s'arrêter net ?

