The Voice 2024 - Prime du 24 février 2024 - Partie 1

Place à la troisième soirée des auditions à l'aveugle. Une soirée placée, une nouvelle fois, sous le signe de l'émotion. Nos coachs Zazie, Mika, Vianney et BigFlo et Oli sont prêts. On débute la soirée avec Iris. elle interprète "Bad to te Bone" de George Thorogood et the Destroyers. On continue avec Cyril qui chante "Ma fille" de Serge Reggiani. puis Adnaé avec "Voilà" de Barbara Pravi. Vient ensuite Lillian, un Ovni de 17 ans qui chante "mon légionnaire" d'Edith Piaf et Shanys qui interprète "Je suis malade" de Serge Lama.

En savoir plus sur Mika, Nikos Aliagas, Zazie, Vianney ou Bigflo et Oli